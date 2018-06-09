البرلمان العربي يشيد بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد اجتماع في مكة المكرمة لدعم الأردن

القاهرة في 9 يونيو / بنا / أشاد البرلمان العربي بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعقد اجتماع في مكة المكرمة غدًا لدعم الأردن والوقوف معه للحفاظ على أمنه واستقراره.



وعبر رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي في بيان له اليوم، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لدعم الأردن.



وقال السلمي "شكرًا خادم الحرمين الشريفين على الوقوف مع الأردن" للحفاظ على استقراره وأمنه، والدعوة لعقد اجتماع يضم السعودية والأردن والكويت والإمارات يوم الأحد القادم في مكة المكرمة، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.





م.ح.



بنا 0947 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/06/09 - 57 : 12 PM