وزارة التربية والتعليم تمدد فترة التسجيل لانتقال الطلبة من المدارس الخاصة وإليها

المنامة في 9 يونيو / بنا / أعلنت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة التسجيل للطلبة الدارسين حالياً على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية أو الخاصة، والراغبين في الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية وبالعكس، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو الجاري، من الساعة 9 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، في مبنى خدمات المراجعين بمقر الوزارة بمدينة عيسى.



ويتوجب على الطلبة الراغبين في الانتقال إحضار المستندات اللازمة وذلك وفقاً للشروط التالية:



أولاً: الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية:



البطاقة الذكية للطالب، نسخة مأخوذة من "قارئ البطاقة"، الشهادة النهائية للعام الدراسي 2017/2018م ونسخة منها، إفادة بإخلاء طرف من المدرسة الخاصة "رسالة انسحاب"، فاتورة الكهرباء لولي الأمر أو إثبات السكن.



ثانياً: الانتقال بين المدارس الخاصة أو من المدارس الحكومية إلى الخاصة:



البطاقة الذكية للطالب، نسخة مأخوذة من "قارئ البطاقة، الشهادة النهائية للعام الدراسي 2017/2018م ونسخة منها، إفادة بإخلاء طرف من المدرسة الخاصة السابقة "رسالة انسحاب"، رسالة القبول من المدرسة الخاصة المنقول إليها.



ويضاف إلى المستندات المطلوبة بالنسبة للطلبة الوافدين نسخة من تأشيرة الإقامة للطالب ولولي الأمر سارية الصلاحية لمدة عام.



علماً بأنه يجب على الطلبة الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني (الإعادة) الانتظار إلى حين إعلان نتائج هذه الامتحانات، أما بالنسبة للطلبة الذين ستصدر شهاداتهم في شهر يوليو وأغسطس من العام الجاري، فإنه سيتم فتح باب التحويل والانتقال لهم في النصف الأول من شهر سبتمبر 2018م.







م.ف.ق/م.ح.



بنا 0919 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/09 - 26 : 12 PM