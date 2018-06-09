الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اجتماع طارئ حول غزة يوم الأربعاء المقبل

نيويورك في 9 يونيو / بنا / أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ستعقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل بشأن غزة.





وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لاجاك، أن الاجتماع الطارئ جاء بطلب عربي لمناقشة توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة.



ومن المتوقع أن يطرح خلال هذه الجلسة تصويت على مشروع قرار يطالب بحماية الفلسطينيين على غرار المشروع الذي لم يعتمده مجلس الأمن مؤخرا بسبب استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" ضده.













م.ح.



بنا 0749 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/09 - 55 : 10 AM