مقتل 6 مسلحين موالين لتنظيم "داعش" الارهابي في قصف جوي أمريكي شرق أفغانستان

كابول في 9 يونيو / بنا / لقى ستة مسلحين على الأقل، ينتمون إلى جماعة "خرسان" التابعة لتنظيم "داعش" الارهابي حتفهم في غارات بطائرات أمريكية بدون طيار بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر بالجيش الأفغاني إن المسلحين قتلوا أمس الجمعة، بالقرب من منطقة "ديه بالا".



وأضافت المصادر أن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية على مخابئ داعش، باستخدام طائرات بدون طيار، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين على الأقل.



ووفقا للمصادر، فقد تم تدمير مخبأين على الأقل للجماعة الارهابية، خلال الغارات الجوية، كما تم إخلاء العديد من القرى من عناصر داعش، خلال العمليات المستمرة ضد الجماعة الارهابية بالمنطقة.







م.ح.



بنا 0705 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/09 - 09 : 10 AM