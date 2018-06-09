اجتماع يضم السعودية والإمارات والكويت في مكة المكرمة لمناقشة دعم الأردن اقتصاديا

الرياض في 09 يونيو/ بنا / دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى عقد اجتماع رباعي في مكة المكرمة يوم الأحد 26 / 9 / 1439هـ يضم كل من السعودية، الإمارات، الكويت والأردن، لمناقشة سبل دعم الأردن اقتصاديا.



وأجرى خادم الحرمين اتصالات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان من الديوان الملكي "انه في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيه فقد تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه العاهل الاردني صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد القادم 26 / 9 / 1439هـ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".



و.ش



بنا 0522 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/06/09 - 29 : 08 AM