مقتل جندي أمريكي خلال اشتباكات مسلحة في عملية عسكرية قرب مقديشو واشنطن في 09 يونيو/ بنا / قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ان أحد جنودها في الصومال قتل في عملية عسكرية قرب مقديشو.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن القيادة العسكرية أن الجندي قتل بعد ان تعرضت وحدته لهجوم خلال عملية مشتركة للقوات الأمريكية والصومالية والكينية في "جوبالاند"، لإخلاء حركة الشباب من المناطق المتنازع عليها.



وغرد ترامب على صفحته على موقع تويتر: "أفكاري وصلواتي مع عائلة الجندي الذي قُتل وزملائه في الخدمة الذين أصيبوا في الصومال، إنهم حقا جميعا أبطال".



وتعرضت القوات لقذائف المورتر والأسلحة الخفيفة أثناء المهمة، لكن البيان لم يذكر من المسؤول عن الهجوم.









و.ش



بنا 0449 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/09 - 55 : 07 AM