مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 9 يونيو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون ملك الأردن بذكرى توليه الحكم.

/سمو ولي العهد يجتمع مع نظيره السعودي ويؤكدان: تنسيق الجهود لوضع حد للتدخلات الآثمة بالمنطقة.

/وزير شؤون الدفاع يشارك في اجتماع وزراء الدفاع للتحالف الدولي لمحاربة «داعش».

/وزير التربية: جهود كبيرة تبذلها الوزارة لتطوير التعليم الخاص وتشجيع الاستثمار فيه.

/وزير العمل ينوه بدور الكتّاب البحرينيين في الثقافة والفن.

/صندوق النقد الدولي يتوقع 160 مليار دولار حجم العجز في دول التعاون خلال 5 سنوات.

/بلدية المحرق تبدأ نشر الإجراءات البلدية المتعلقة بخدمة العملاء.

/«الأطباء» تعقد لقاءً للتعريف بالنظام الجديد لامتحان التراخيص الطبية.

/وفد «الشورى» يعرض ليتوانيا مبادرات وجهود دعم المرأة وتمكينها في البحرين.

/سفارة الإمارات تطلق مبادرة إفطار صائم في المطار وسوق المحرق.

/240 ألــف ســجــيــن فـــي إيـــران.

/إيران تعترف بتسهيل مرور منفذي هجمات 11 سبتمبر في أمريكا.

/ترامب يدعو مجموعة السبع إلى إعادة روسيا إلى صفوفها قبل مواجهة حلفائه الغاضبين.

/رئيس الوزراء التركي: الجيش التركي توغل 30 كيلومترا في العراق.

/6 قوى مناهضة لإيران تتفاوض لتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى في العراق.

/استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في «جمعة مليونية القدس» بغزة.

/51 قتيلا مدنيا في غارات جوية استهدفت إدلب.





و.ش



بنا 0440 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/09 - 46 : 07 AM