الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار

المنامة في 9 يونيو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله حسنا في البداية ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع ان يكون مغبر لاحقا.





الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة احيانا ثم تقل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل.



وحذرت الأرصاد من رياح شديدة السرعة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 مئوية .. والصغرى 32 مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 70% .. والصغرى 15%.







و.ش



بنا 0428 جمت 09/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/09 - 32 : 07 AM