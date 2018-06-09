قوات الدفاع الجوي السعودي ترصد صاروخين بالستيين اطلقا من صعدة باليمن الرياض في 8 يونيو/بنا/ قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت في تمام الساعة السادسة وستةٌ وأربعين دقيقة من مساء اليوم صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية(محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة، حيث سقط الأول داخل الأراضي اليمنية ، وسقط الصاروخ الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان ولم ينتج عنه أي أضرار .







وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (نجران) وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان .



وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين (2216) ، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



س.ي



بنا 2021 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/08 - 26 : 11 PM