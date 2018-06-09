السعودية تحظر استيراد الطيور والبيض من نيبال لظهور انفلونزا الطيور الرياض في 8 يونيو /بنا/حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مؤقتاً استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من دولة نيبال.







وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الصحي البيطري في دول العالم، ودراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة بدولة نيبال، وتحسباً من تسرب المرض إلى المملكة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.





س.ي



بنا 1957 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/08 - 09 : 11 PM