وزير شؤون الدفاع يشارك في اجتماع الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي‎ بروكسل في 08 يونيو/ بنا / شارك سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع في اجتماع أصحاب المعالي وزراء الدفاع للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، والذي عقد اليوم الجمعة بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بشأن تعزيز جهود الحملة العسكرية لقوات التحالف لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي والتصدي له والقضاء عليه لاستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة.







وعلى هامش الإجتماع اجتمع سعادة وزير شؤون الدفاع في مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية مع معالي الأستاذ محمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، وذلك بحضور سعادة اللواء المهندس الركن طلال عبدالله العتيبي (المستشار العسكري لسمو وزير الدفاع) والرائد فهد خميس الرميحي مدير مكتب وزير شئون الدفاع، والرائد محمد حسن آل خليفة.



كما التقى وزير شؤون الدفاع بمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، حيث جرى استعراض سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، والتقى سعادته بالسيد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، وتم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.



ح ب/خ.أ



بنا 1831 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/06/08 - 37 : 09 PM