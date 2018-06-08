بمناسبة يوم العمل الإنساني الإماراتي في إطار (عام زايد) .. سفارة الإمارات تطلق مبادرة افطار صائم بالمطار وسوق المحرق المنامة في 08 يونيو/ بنا / بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وفي إطار (عام زايد)، أطلقت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم الاربعاء الماضي أولى مبادراتها بتوزيع وجبات افطار صائم على المسافرين في مطار البحرين الدولي وفي سوق المحرق وذلك ضمن دورها المجتمعي والإنساني.







وتعاونت سفارة دولة الإمارات، مع جمعية المحرق الخيرية لتنفيذ المبادرة، حيث تم توزيع 250 وجبة في قاعة المسافرين بمطار البحرين الدولي، و250 وجبة في سوق المحرق، تجسيدا لروح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع والتسهيل على مستخدمي الطرق.



الجدير بالذكر أن السفارة انتهت في وقت سابق من توزيع سلال المير الرمضانية والتمور على الأسر المتعففة وللمحتاجين والمقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والهلال الاحمر الإماراتي وبالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية في محافظات البحرين المختلفة وبقيمة اجمالية تبلغ أكثر من 750 ألف درهم إماراتي.



وضمن (مشروع افطار صائم لعام 1439هـ) الذي أطلقه سعادة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين يوم 8 مايو الماضي ، تعاونت السفارة مع جمعية الحورة الخيرية في تنفيذ مشروع خيمة رمضانية لتوزيع وجبات افطار صائم طوال شهر رمضان الفضيل برعاية مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.





ح ب/س.ي



بنا 1804 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/08 - 11 : 09 PM