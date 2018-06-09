مذكرة توقيف المانية بحق مدير المخابرات الجوية السورية بتهم التعذيب والقتل برلين في 8 يونيو/بنا/ أصدر المدعي العام الالماني مذكرة توقيف دولية بحق مدير المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن بتهمة الاشراف على عمليات تعذيب وقتل مئات المعتقلين.







وذكرت صحيفة (دير شبيغل) الأسبوعية الالمانية ان اللواء حسن أحد المقربين من الرئيس السوري بشار الاسد، مطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.



وأوضحت ان المدعي العام يتهم اللواء السوري (64 عاما) بانه أمر ضباطه بضرب واغتصاب وتعذيب وقتل مئات السجناء في معتقلات تابعة للحكومة السورية بين 2011 و2013.



وتشير التقارير الى ان الاتهامات بحق حسن مبنية على افادات شهود وصور قام بتهريبها مصور عمل لدى الشرطة العسكرية السورية فر من البلاد عام 2013 وبحوزته 55 الف صورة تظهر جثث اشخاص تعرضوا للتعذيب.





س.ي/خ.أ



بنا 1802 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/08 - 13 : 09 PM