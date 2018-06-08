وزارة الخارجية: سفارتنا في لندن قامت بأداء واجبها فيما يتعلق بحادث وفاة الطالب البحريني في مدينة مانشستر المنامة في 08 يونيو/ بنا/ بالإشارة إلى ما ورد في صحيفة الأيام البحرينية اليوم الجمعة من مطالبات بإنشاء آلية مشتركة لرعاية الطلاب الدارسين في الخارج، تود وزارة الخارجية التأكيد على أن سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة قد قامت بأداء واجبها فيما يتعلق بحادث وفاة طالب بحريني في مدينة مانشستر، حيث قامت بمتابعة الحادث منذ البداية أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمنتهى السرعة، لذا تتساءل الوزارة عن ما هو التقصير أو الخلل الذي حدث من جهتها؟.





وأوضحت وزارة الخارجية "أن بعثات مملكة البحرين في الخارج على تواصل دائم ومستمر مع جميع الطلاب البحرينيين الدراسين عن طريق تسجيل كل طالب في سفارة بلده بالتعاون مع الملحقيات الثقافية التي تقوم بالعمل على وضع آلية عمل منظمة ووضع خطط لأنشطة وزيارات ميدانية تساهم في زيادة التواصل مع الطلبة في مختلف المدن، كذلك تقوم الوزارة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات لكافة المواطنيين البحرينيين، ومتابعة كل القضايا المتعلقة بهم و الاستجابة لها بسرعة دون أي تأخير، بالإضافة إلى حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم".



وأكدت وزارة الخارجية بأن "برنامج وجهتي الذي استحدثته يوفر خدمة مهمة لمواطني مملكة البحرين أثناء تواجدهم في الخارج ، حيث يضمن عملية التواصل بين البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين وكافة المواطنين المسجلين في البرنامج والمتواجدين في الخارج أثناء الأزمات، كالطوارئ، والكوارث الطبيعية وذلك بهدف تنسيق إجلائهم وعودتهم لمملكة البحرين سالمين، وتزويدهم بما يستجد من الأنظمة والقوانين ذات الصلة، كما يتيح امكانية تواصل وزارة الخارجية والسفارات في دول العالم مع المواطنين البحرينيين في الخارج".



وبينّت وزارة الخارجية انها "تقوم بحل مختلف القضايا بشكل يومي من نقل جثامين، وإرسال مندوبين إلى أي منطقة لا يوجد بها سفارة لمملكة البحرين، ولكن لا يتم الإعلان عن ذلك لأنه من صميم عملنا في وزارة الخارجية".



وقالت وزارة الخارجية أنها تأمل تحري الدقة و أخذ المعلومات كاملة عن أي موضوع يخص مجال عملها قبل النشر لما فيه من أهمية إيصال المعلومة الصحيحة والصورة الواضحة للقراء الكرام.



ح ب/خ.أ



بنا 1801 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/08 - 16 : 09 PM