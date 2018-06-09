مقتل 51 مدنياً حصيلة غارات استهدفت شمال غرب سوريا دمشق في 8 يونيو/بنا/ قتل 51 مدنياً في غارات يرجحُ أن طائرات روسية نفذتها مستهدفة بلدة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا حسب آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.







واستهدف القصف الجوي ليلاً منطقة سكنية في وسط بلدة زردنا في ريف ادلب الشمالي الشرقي، والتي تتواصل فيها عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "ارتفعت حصيلة القتلى تدريجا مع انتشال مزيد من القتلى من تحت الأنقاض ووفاة مصابين متأثرين بجروحهم"، مشيراً إلى أن بين القتلى ال51 ، تسعة أطفال.



ونفت روسيا شنها للغارات، واعلنت وزارة الدفاع في بيان اصدرته ان تلك التقارير "لا تمت للواقع بصلة".



وتسيطر على بلدة زردنا فصائل إسلامية وجهادية.



س.ي



بنا 1752 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/06/08 - 18 : 09 PM