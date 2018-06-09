أربعة شهداء بينهم طفل و618 مصابا جراء قمع الاحتلال المسيرات السلمية في غزة القدس في 8 يونيو/بنا/ استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 618 بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين بمسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، في الذكرى الحادية والخمسين لنكسة شعبنا واحتلال مدينة القدس.





وحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن وزارة الصحة أعلنت في بيان لها، عن استشهاد الطفل هيثم محمد خليل الجمل (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق خان يونس، فيما استشهد الشاب زياد جاد الله عبد القادر البريم متأثرا بجروحه التي أصيب بها شرق خان يونس، والشاب عماد نبيل أبو درابي (26 عاما) شرق جباليا، واستشهاد يوسف الفصيح (29 عاما) شرق غزة، وأوضحت أن من بين المصابين 48 طفلا، و20 سيدة، و8 وصفت حالاتهم بالخطيرة، و125 بالمتوسطة، و120 بالطفيفة.



ونقلا عن مستشفيات القطاع، أفادت المعلومات بأن من بين المصابين 117 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم المصور الصحفي في وكالة الأنباء الفرنسية محمد البابا الذي أصيب بالرصاص الحي في قدمه اليمنى، موضحة أن من بين المصابين، شاب أصيب بقنبلة غاز معدنية في وجهه بشكل مباشر شرق خان يونس، فيما أصيب المئات من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال بكثافة على الحشود السلمية المشاركة في المسيرات.



وأشارت المعلومات إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبات الإسعاف بقنابل الغاز مباشرة شرق خان يونس، ما تسبب بأضرار بمركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.







س.ي/خ.أ



بنا 1746 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/06/08 - 56 : 08 PM