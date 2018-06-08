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الدفاع المدني يدفع بـ 18 آلية و61 ضابطاً وفرداً ويتمكن من إخماد حريق اندلع في مبنى قيد الإنشاء بضاحية السيف
2018/06/08 - 24 : 06 PM
المنامة في 08 يونيو/ بنا / دفعت الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، بـ 18 آلية و61 ضابطا وفردا من رجال الدفاع المدني، للسيطرة على حريق اندلع صباح اليوم في مبنى قيد الإنشاء بضاحية السيف يتكون من 29 طابقاً، حيث اندلع الحريق بالطابق العلوي وبسبب ظروف الطقس غير المستقرة انتقل الحريق إلى الطابق الرابع مع سقوط بعض الشظايا على المبنى المجاور وعلى الشارع الذي يطل عليه المبنى، وقد تم إخماد الحريق لتبدأ على الفور عملية التبريد اللازمة منعا لتجدده مرة أخرى.

وأوضح نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات الرئيسية، كانت قد تلقت بلاغاً بالحريق في الساعة السادسة والستة وعشرون دقيقة صباحاً، حيث توجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع والتي وصلته خلال ثلاث دقائق من تلقي البلاغ وباشرت عمليات السيطرة على الحريق وإخماده، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر ولله الحمد عن أي خسائر بشرية ، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن التحريات ما زالت مستمرة للكشف عن سبب اندلاع الحريق.


ح ب/م خ/خ.أ

بنا 1520 جمت 08/06/2018


عدد القراءات : 16         اخر تحديث : 2018/06/08 - 24 : 06 PM
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