إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص الحي وعشرات حالات الاختناق في قطاع غزة غزة في 8 يونيو/ بنا / أصيب 100 فلسطيني بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، في الذكرى الحادية والخمسين لنكسة الشعب الفلسطيني واحتلال مدينة القدس.



وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية نقلا عن مستشفيات القطاع، بإصابة 15 مواطنا على الأقل بينهم المصور الصحفي في وكالة الأنباء الفرنسية بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، وشرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وشرق مخيم جباليا شمال القطاع.



وأوضحت ان عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال بكثافة على حشود المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبات الإسعاف بقنابل الغاز مباشرة شرق خان يونس، ما تسبب بأضرار بمركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.



وانطلقت مسيرات جماهيرية بمشاركة آلاف المواطنين بعيد صلاة الجمعة صوب المناطق الحدودية، في ذكرى نكسة يونيو للتأكيد على هوية القدس العربية والإسلامية وحق العودة للشعب الفلسطيني، في الجمعة الحادية عشرة من فعاليات العودة بالقطاع.



وأشعل عشرات الشبان الإطارات المطاطية في المناطق الحدودية، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات علم فلسطين في الأجواء.



م خ/خ.أ



بنا 1356 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/08 - 02 : 05 PM