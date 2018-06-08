الوزير خلف يتسلم درع التكريم من مدرسة الحكمة الدولية لاختياره شخصية العام المنامة في 8 يونيو/ بنا/ استقبل سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف وفداً من أساتذة وطلبة مدرسة الحكمة الدولية حيث تم تسليمه درع التكريم من إدارة المدرسة لاختياره (شخصية العام الوطنية)، وذلك خلال حفل تخريج طلبة الصف الثاني عشر ضمن تخريج الفوج الثالث والعشرين للمدرسة.



وقد قام الدكتور سعيد الصبح المرشد الاجتماعي بمدرسة الحكمة الدولية بتسليم الدرع إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحضور الأستاذة ديما نحولي المدير المساعد وعدد من الخريجين، معربا عن شكره لجهود للوزير في مجال البذل والعطاء كونه يشكل قدوة يحتذي بها أبناؤنا الطلبة في حياتهم العلمية والعملية.



من جهته تقدم المهندس خلف بالشكر والتقدير إلى إدارة مدرسة الحكمة الدولية على هذه البادرة الطيبة، متمنياً لهم التوفيق في كافة الفعاليات والبرامج التي تنظمها المدرسة طوال العام الدراسي.



كما ثمـّن وزير الأشغال الجهود التي تقوم بها المدرسة في سبيل إعداد أفواج الطلبة والطالبات من خلال التأهيل الأكاديمي لمنتسبيها في مختلف التخصصات التعليمية بما يرفع اسم مملكة البحرين عالياً.



ح ب/م خ/خ.أ



بنا 1347 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/08 - 51 : 04 PM