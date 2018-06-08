جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تعزية من العاهل المغربي المنامة في 08 يونيو/ بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في وفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



وأعرب جلالة العاهل المغربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى ولكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة، مبتهلا إلى المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وداعيا المولى عز وجل أن يديم على جلالة الملك المفدى الصحة والعافية، ويحفظ شعب مملكة البحرين من كل مكروه.







ح ب/خ.أ



بنا 1345 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/08 - 50 : 04 PM