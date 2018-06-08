وزارة الاشغال: إغلاق كلي لشارع الحكومة لإزالة رافعة برجية من مبنى تحت الإنشاء المنامة في 8 يونيو/ بنا/ أعلنت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال إزالة رافعة برجية من مبنى تحت الإنشاء على شارع الحكومة بالمنامة تستدعي غلق كلي للشارع وعمل تحويل للحركة المرورية إلى الطرق المحيطة.



وأشارت إلى انه سوف يتم بدء العمل في الموقع المذكور خلال يوم غد السبت الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة 06:00 صباحا، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ح ب/م خ/خ.أ



بنا 1342 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/08 - 48 : 04 PM