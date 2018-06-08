مقتل 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية بنيران ‏الجيش اليمني في صرواح عـدن 08 يونيو/بنا/ قُتل 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بنيران الجيش ‏الوطني في مديرية صرواح ‏غرب محافظة مأرب.‏



وقال القائد العسكري في جبهة صرواح العميد عبد ‏الإله علي "إن قوات الجيش تمكنت من ‏إفشال ‏محاولاتي تسلل للميليشيا على مواقع الجيش أعقبها ‏معارك ضارية استمرت لعدة ‏ساعات".



وأشار القائد العسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية إلى ‏"أن ‏الجيش استعاد عتادًا كبيرًا من أسلحة وذخائر خلفتها ‏الميليشيا قبل فرارها".



وأضاف "أن الجيش الوطني شن قصفًا مدفعيًا استهدف مواقع متفرقة ‏وتجمعات للميليشيا ‏الانقلابية مسفرة عن خسائر بشرية ‏ومادية كبيرة في صفوفها.".





خ.أ



بنا 1316 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/08 - 21 : 04 PM