مقتل 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية بنيران ‏الجيش اليمني في صرواح

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2018/06/08 - 21 : 04 PM
عـدن 08 يونيو/بنا/ قُتل 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بنيران الجيش الوطني في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.
وقال القائد العسكري في جبهة صرواح العميد عبد الإله علي "إن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولاتي تسلل للميليشيا على مواقع الجيش أعقبها معارك ضارية استمرت لعدة ساعات".
وأشار القائد العسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية إلى "أن الجيش استعاد عتادًا كبيرًا من أسلحة وذخائر خلفتها الميليشيا قبل فرارها".
وأضاف "أن الجيش الوطني شن قصفًا مدفعيًا استهدف مواقع متفرقة وتجمعات للميليشيا الانقلابية مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها.".
خ.أ
بنا 1316 جمت 08/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/08 - 21 : 04 PM