تيريزا ماي تدعو إلى توحيد صفوف حزبها قبل تصويت حاسم للانسحاب من الاتحاد الاوروبي لندن في 8 يونيو/بنا/ طالبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي حزب المحافظين الحاكم الذي تنتمي إليه توحيد صفوفه، في ظل ضغوط من المتشككين من الاتحاد الاوروبي والمؤيدين له، قبل تصويت حاسم يجرى الاسبوع المقبل بشأن تشريعها لانسحاب بريطانيا من التكتل.



وقالت ماي للصحفيين صباح اليوم الجمعة وهي طريقها لقمة مجموعة السبع في كندا "آمل أن ما سيراه الجميع، عندما يأتون للتصويت الاسبوع المقبل، هو أهمية ضمان أننا نضع (مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي) في سجل القانون، نظرا لان مشروع الانسحاب من الاتحاد هو الذي سيضمن.. انتقالا هادئا، عندما ننسحب من الكتلة الأوروبية".



وتعتزم ماي التحدث إلى 316 مشرعا محافظا في مجلس العموم المكون من 650 مقعدا، مساء الاثنين المقبل، قبل بدء الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء، حسبما أعلن الحزب اليوم الجمعة.



وكتبت ماي للمشرعين المحافظين أمس الخميس بعد أن وافقت حكومتها على اقتراح يمثل حلا وسطا، لترتيب مؤقت "داعم"، للابقاء على حرية حركة السلع والاشخاص عبر الحدود الايرلندية.



وذكرت أن الترتيب الداعم، الذي تصر على أنه سيتم استخدامه فقط كحل أخير، إذا لم يتسن الموافقة على اتفاق جمركي، قبل أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في مارس-سيكون "بغيضا"، لكن، في أسوأ الاحوال، مؤقتا"، مضيفة " أن هذا الترتيب سيستمر حتى نهاية عام 2021 على أقصى تقدير".





خ.أ



بنا 1310 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/06/08 - 14 : 04 PM