جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني المنامة في 8 يونيو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في وفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



وفيما يلي نصها:



صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله،



ملك مملكة البحرين



السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،



تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعد حياة قضاها في خدمة وطنه وعزة شعبه، ونصرة قضايا أمته وفي طليعتها قضية فلسطين؛ فباسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، نعزيكم وشعبكم الشقيق، وأسرة الراحل الكريمة برحيله في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل، داعين الله تعالى أن يشمله بعفوه وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم وشعبكم وبلدكم بكل خير وازدهار وتفضلوا جلالتكم بقبول أحر مواساتنا القلبية.



محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



ن.ع/م.ح.



بنا 1014 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/08 - 20 : 01 PM