وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتسلم نسخة من كتاب المؤلف الحوطي في مجال الأدب والفن التشكيلي المنامة في 8 يونيو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالكاتب إبراهيم محمد الحوطي، حيث أهداه نسخة من كتابه الجديد "علاقة الأدب بالفن التشكيلي".



ويتناول الكتاب أهم المراحل التاريخية للفن التشكيلي، وأبرز المدارس الفنية التشكيلية والأدبية، والعلاقة بين هذين الفنين، بدءاً بالمدارس الطبيعية على الصعيد الأدبي والفني، وانتهاءً بالمدرسة الفنية الحركية.



وخلال اللقاء أشاد الوزير حميدان، بجهود الكاتب التوثيقية، وبما احتواه كتابه من معلومات أدبية قيمة، مؤكداً أهمية الإسهامات التي يضطلع بها المؤلفون البحرينيون في مجال الثقافة الأدبية والفنية التي تسهم في إثراء المكتبة الوطنية بمؤلفات ثرية لمختلف الحقب التاريخية للفن التشكيلي، متمنياً للكاتب دوام التوفيق والنجاح.







م.ف.ق/م.ح.



بنا 1012 جمت 08/06/2018





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