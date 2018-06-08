سمو ولي العهد يغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة جدة في 8 يونيو / بنا / غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد زيارة أخوية لها التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل خليفة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما التقى سموه خلالها بمجموعتي قوات الواجب بمنطقة جازان وسلاح الجو الملكي البحريني بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف.



وكان في وداع سموه حفظه الله لدى مغادرته مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين.



هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى لدى مغادرته المملكة العربية السعودية الشقيقة برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية هذا نصها:



خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة أن أعرب لكم عن عميق الشكر والامتنان على ما لقيته من حفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلة خلال زيارتي للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي أكن لها كل التقدير والمحبة والاعتزاز بما يربط بلدينا الشقيقين من علاقات متميزة تشهد على الدوام المزيد من التطور والنماء.



إن مملكة البحرين بقيادة أخيكم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه تقف معكم دوما وقفة رجل واحد دعماً للجهود الكبيرة التي تبذلونها بعزم واصرار وحسم نحو تعزيز أسس الأمن والاستقرار للجميع ومواجهة مختلف التحديات التي تتطلب وحدة الصف، ونثمن في هذا الجانب قيادة الشقيقة الكبرى للتحالف العربي نحو إرساء دعائم السلام وسبل الاستقرار في اليمن الشقيق ودحر العبث في شؤونه والحفاظ على أسس الدولة وتثبيت الشرعية فيه.



وأنني إذ أكرر خالص الشكر والتقدير لأسأل الله جلت قدرته أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يحقق لشعب المملكة ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

ودمتم سالمين موفقين ،،،



سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



كما بعث سموه حفظه الله ببرقية مماثلة الى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة أن أبعث لسموكم الكريم ببالغ الشكر والامتنان على ما أحطتموني به من حفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أود أن أعرب لسموكم العزيز عن عميق فخرنا واعتزازنا بما تمثله العلاقات البحرينية السعودية من نموذج يحتذى للعلاقات المبنية على أسس من التاريخ ووشائج القربى التي تلقى كل الاهتمام والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظهما الله.



كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بدور المملكة المخلص ودعواتها لكل ما يسهم في تعزيز وحدة الصف والتصدي إلى الممارسات التي من شأنها المساس بأمن واستقرار الدول ومكتسبات شعوبها.



سائلا الله تعالى أن يمدكم بعونه وتوفيقه وللمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.



ودمتم سموكم سالمين موفقين ،،،



أخوكم

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء





م.ف.ق/م.ح.



بنا 0950 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/08 - 54 : 12 PM