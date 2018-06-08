تحالف دعم الشرعية في اليمن يدين التهديدات التي تقوم بها المليشيات الحوثية لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية باليمن الرياض في 8 يونيو / بنا / أعربت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن قلقها بشأن البيان الصادر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتضمن سحب موظفيه العاملين بالمجال الإغاثي والإنساني من اليمن.



وأكدت قيادة التحالف، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية، على التزامها بتسهيل مهام عمل موظفي الإغاثة الإنسانية للمنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية أو بقية المناطق اليمنية والخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.



وبينت قيادة التحالف حرصها على توفير الحماية اللازمة وضمان سلامة وأمن موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية المشاركين بالعمل الإغاثي والإنساني في اليمن، دون المساس بحقهم وحريتهم في التنقل ودخول المناطق التي يرغبون تقديم العمل الإغاثي والإنساني بها.



واعتبر التحالف تهديد حياة أي منهم منافٍ للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى من يقوم بهذا الجرم تحمل المسؤولية القانونية والقضائية أمام المجتمع الدولي.



وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ إعلانه بدء عملية "عاصفة الحزم" وما تلاها باستمرار عملية "إعادة الأمل" اتخذ ولايزال تطبيق أعلى المعايير لحماية المدنيين وتقديم الحماية اللازمة للمنظمات الأممية والدولية العاملة بالمجال الإغاثي والإنساني بما يضمن سلامتهم وأمنهم وتسهيل حرية تنقلاتهم دون أي قيود ومعوقات وبما ينطبق مع القانون الدولي الإنساني.



ودان تحالف دعم الشرعية في اليمن التهديدات التي تقوم بها المليشيات الحوثية لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية، وحمل تلك المليشيات تبعات أي تردي للأوضاع الإنسانية أو الأمنية في مناطقها.



وأوضح التحالف في ختام بيانه بأنه يعمل من خلال شركائه من المنظمات الدولية ذات الصلة على تحسين الظروف والبيئات المناسبة للعمل بحرية وأمان، والتي من شأنها تعزيز الاستجابة الانسانية للأشقاء اليمنيين ويعبر التحالف عن استعداده للعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدته في استكمال أعماله الانسانية في اليمن.





م.ح.



بنا 0734 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/06/08 - 54 : 10 AM