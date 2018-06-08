سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه ملك المملكة الأردنية الهاشمية المنامة في 8 يونيو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة الشقيقة.



وقد أعرب سمو ولي العهد في برقيته عن أصدق تهانيه وتمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة وللشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والنماء، منوها سموه بعلاقات الاخوة والتعاون الوثيقة التي تجمع المملكتين وشعبيهما الشقيقين في المجالات كافة.







ن.ع/م.ح.



بنا 0735 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/08 - 56 : 10 AM