سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه ملك المملكة الأردنية الهاشمية‎ المنامة في 8 يونيو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، عبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة، ولشعب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيق مزيدا من التقدم و التطور، مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في برقيته بالعلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين على الأصعدة المختلفة.



ن.ع/م.ح.



بنا 0733 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/06/08 - 57 : 10 AM