جلالة الملك المفدى يبعث برقية تهنئة إلى أخيه ملك المملكة الأردنية الهاشمية المنامة في 8 يونيو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني أبن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.





م.ف.ق/م.ح.



بنا 0615 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/08 - 48 : 09 AM