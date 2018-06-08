مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 8 يونيو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/ جلالة الملك المفدى يرعى "غبقة المحبة" التي نظمتها جمعية "هذه هي البحرين" فــــي كنيســـــة القــــــلب المقــــــدس



/ لدى لقائه سمو الأمير محمد بن سلمان .. سمو ولي العهد ينقل تهاني جلالة الملك بنجاح برامج التطوير والتنمية الشاملة بالمملكة العربية السعودية



/ لدى استقبال خادم الحرمين الشريفين لسموه .. سمو ولي العهد: مكانة كبيرة للمملكة العربية السعودية في نفوس المسلمين



/ لدى لقائه مجموعتي قوات الواجب المشاركة بالتحالف العربي في جازان والطائف..سمو ولي العهد: نعتز بمشاركة قوة دفاع البحرين بالانتصارات والإنجازات لدعم الشرعية باليمن



/ تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية .. "الإسكان" تبدأ في توزيع الوحدات الجاهزة بمدينة سلمان



/ وزير الداخلية يترأس اجتماع مجلس المرور ويؤكد أهمية تركيب اللوحات الإرشادية الالكترونية في تحقيق السلامة المرورية



/ وزير النفط يصرح: خط الأنابيب الجديد بين مصفاة البحرين وأرامكو ينتهي قبل نهاية العام الحالي



/ وزير الصناعة والتجارة يعلن: 6 مشروعات سياحية ضخمة بقيمة 100 مليون دينار



/ وزير المواصلات: البحرين مصنفة كدولة قيادية في مجال البنية التحتية لقطاع الاتصالات عالميا



/ وزير العمل والتنمية الاجتماعية يؤكد أهمية توثيق المنجز الاجتماعي والعمالي والفكري بمملكة البحرين



/ السعودية والإمارات تعلنان رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا



/ الإمارات: الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لن تخفف ضغطها عن الدوحة



/ رئيس الوزراء الأردني المكلف يعلن أنه سيتم سحب مشروع ضريبة الدخل



/ الضربات تتوالى.. عشر شركات عالمية عملاقة هجرت إيران



















م.ح.



بنا 0614 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/08 - 19 : 09 AM