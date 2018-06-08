الطقس في مملكة البحرين اليوم: حار خلال النهار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 8 يونيو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله حسناً، ولكنه حار خلال النهار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع أن يكون مغبر في وقت لاحق.



الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة، وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت الأرصاد من رياح شديدة السرعة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 7 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 41 مئوية .. والصغرى 33 مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 65 % .. والصغرى 20 %.





م.ح.



بنا 0555 جمت 08/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/08 - 59 : 08 AM