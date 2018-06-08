لدى لقائه سمو الأمير محمد بن سلمان .. سمو ولي العهد ينقل تهاني جلالة الملك بنجاح برامج التطوير والتنمية الشاملة بالمملكة الشقيقة والإشادة بالمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي كنموذج إقليمي جدة في 8 يونيو/ بنا / نقل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على النجاح المستمر الذي تحققه برامج التطوير والتنمية الشاملة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله بما يعزز مكتسبات وموقع الشقيقة الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي .



كما نقل سموه تهاني جلالته بنجاح المجلس التنسيقي السعودي-الإماراتي مشيداً بما يشكله من نموذج يحتذى به للترابط بين الدول بما يصب في مصلحة أمن وتنمية المنطقة.



جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بقصر السلام في جدة .



وأكد سموه أن التاريخ الممتد للعلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة له أثر راسخ في تعزيز أطر التعاون الوثيق والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، مما حقق نجاحًا ملموساً ومردوداً مشتركاً لتتوالى الانطلاقات المتجددة في المجالات كافة.



وأشار سموه إلى أهمية ما يعمل البلدان على تطويره من أسس التعاون من خلال الخطط والرؤى المشتركة والأهداف الاستراتيجية الموضوعة ليثمر العمل المشترك والمتواصل بين المملكتين عن نتائج مستدامة تخدم شعبيهما الشقيقين في ظل رعاية واهتمام قادة البلدين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله .



وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونوه بالزيارة التي يقوم به سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



واستعرض سموهما القضايا والموضوعات الراهنة, حيث أكدا ضرورة تنسيق الجهود لوضع حد للتدخلات الآثمة في المنطقة والدخيلة على ترابط مجتمعاتها.



كما نوه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالدور الناجح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الشقيق وجهودها البارزة والقيادية في مكافحة الارهاب ودعم أمن واستقرار المنطقة مؤكداً سموه دعم مملكة البحرين الدائم للمساعي الخيرة التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في هذا الجانب الهام.



عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/08 - 39 : 04 AM