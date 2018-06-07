ملك البلاد المفدى يتلقى برقية تعزية من سمو الشيخ خالد بن حمد المنامة في 07 يونيو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى ال خليفة، في وفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذا نصها: -







سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة

عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة فقيدنا الغالي سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي ال خليفة طيب الله ثراه.

وإننا نرفع لجلالتكم خالص العزاء وصادق المواساة، سائلين المولى العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان.



انا لله وانا اليه راجعون



نجلكم المخلص

خالد بن حمد بن عيسى ال خليفة





ح ب/ع ذ



بنا 1830 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/07 - 37 : 09 PM