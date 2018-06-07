لدى استقبال خادم الحرمين الشريفين لسموه .. سمو ولي العهد: مكانة كبيرة للمملكة العربية السعودية في نفوس المسلمين مكة المكرمة في 7 يونيو/ بنا / استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي وكبار المسؤولين وذلك بقصر الصفاء بمكة المكرمة اليوم حيث نقل سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنيات جلالته الطيبة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها المزيد من التقدم والرفعة.







وقد رحب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشيداً بالتواصل المستمر بين المملكتين الشقيقتين، وأبلغ خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد بنقل تحياته لأخيه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتمنياته لمملكة البحرين اضطراد التقدم والنماء .

هذا وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لما يؤكده دوماً من الحرص والاهتمام بمواصلة توثيق عرى التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين بما يأتي تجسيداً لعمق وتميز العلاقات البحرينية السعودية وما تمثله من بناء راسخ أسهم في دعم أركانه الآباء والأجداد انطلاقا مما يربط بينهما من وحدة الهدف والمصير المشترك.



وأشاد سموه بدور الشقيقة الكبرى وقيادتها التاريخية الناجحة للتحالف العربي لإرساء دعائم السلام وسبل الاستقرار في اليمن الشقيق والحفاظ على أسس الدولة وتثبيت الشرعية فيه، في إطار مواصلتها الدور المحوري الذي تقوم به في رص الصفوف لمواجهة كافة التحديات.



مؤكدا سموه حفظه الله على المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة الشقيقة في نفوس المسلمين كافة والتقدير الكبير منهم لما تقوم به من إعمار وخدمة لبيت الله الحرام وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خاصة في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.



هذا وحضر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدبة الافطار التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله .



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بنا 1820 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/07 - 44 : 09 PM