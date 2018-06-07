لدى لقائه مجموعتي قوات الواجب المشاركة بالتحالف العربي في جازان والطائف..سمو ولي العهد: نعتز بمشاركة قوة دفاع البحرين بالانتصارات والإنجازات لدعم الشرعية باليمن جازان والطائف في 7 يونيو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فخره واعتزازه وتقديره بمشاركة قوة دفاع البحرين في الانتصارات والإنجازات في سبيل تحقيق الرسالة الإنسانية السامية لدعم الشرعية في جمهورية اليمن الشقيق ضمن عملية إعادة الأمل لقوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ونقل سموه تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، لقوات الواجب من منتسبي قوة دفاع البحرين، على ما يقومون به من جهود وتضحيات مشرفه على الثغور في هذا الشهر المبارك داعياً الله أن ينصرهم ويثبت أقدامهم على الحق إنه سميع مجيب.



واكد على الدور الكبير والمؤثر للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، في تعزيز العمل الجماعي العربي والإسلامي لمواجهة التحديات على مختلف الجبهات حمايةً للمكتسبات والمقدرات وصوناً للإنسانية على أسس راسخة من مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة تفقديه لقوات الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وخلال الزيارة التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مع مجموعتي قوات الواجب التابعة للمدفعية الملكية بمنطقة جازان وسلاح الجو الملكي البحريني بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف واستمع سموه إلى إيجاز عن سير عمليات قوات الواجب لمملكة البحرين كما تفقد عددا من الطائرات المقاتلة والاسلحة والمعدات والآليات العسكرية لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة الأمل.



وأشاد سموه بما تقدمه قوات الواجب من تضحية واقدام وتصميم أثناء المشاركة مع قوات التحالف بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لتحقيق أهداف عملية إعادة الأمل من أجل مستقبل أفضل للشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناتهم الإنسانية التي يعيشونها بسبب التدخلات الخارجية وتحقيق للأمن والاستقرار في المنطقة.



ونوه سموه بما قدمته مملكة البحرين منذ بدء العمليات في اليمن الشقيق من شهداء قدموا أروع الامثلة بالتضحية بأرواحهم ودمائهم الزكية في سبيل أداء واجبهم تجاه دينهم ووطنهم وأمتهم نصرة للحق وتأكيداً لقيم السلام والعدل لتبقى راية العز والكرامة مرفوعة شامخة داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.



م خ/س.ي



بنا 1720 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/07 - 36 : 09 PM