وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره السوداني آخر المستجدات الاقليمية والدولية الكويت في 7 يونيو/ بنا / اجتمع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم مع وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري الدخيري.





وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان الجانبين استعرضا خلال الاجتماع أوجه العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات اضافة الى بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.



م خ/س.ي



بنا 1713 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/07 - 37 : 08 PM