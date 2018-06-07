امانة مجلس التعاون وبريطانيا يناقشان التقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بينهما الرياض في 7 يونيو/ بنا / التقى الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مع نائب السفير البريطاني السيد ريتشارد وايلدش لدى المملكة العربية السعودية، بمقر الأمانة العامة بالرياض.







وتم خلال الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وبريطانيا، التي تم الاتفاق عليها في القمة الخليجية البريطانية في ديسمبر 2016 وحيث تم الاتفاق على عدد من الفعاليات في مجال التجارة والاستثمار والأمن السيبراني وحماية البيئة البحرية.



وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة تهدف إلى تعزيز العلاقات بمختلف المجالات بين الجانبين، اعتماداً على القواسم والمصالح المشتركة التي تجمعهما.



وعبر نائب السفير عن اعتزازه بالتعاون المحرز بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة متطلعاً إلى المزيد من التعاون بين الجانبين خلال الأعوام القادمة.





م خ/س.ي



بنا 1706 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/07 - 28 : 08 PM