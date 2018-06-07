الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: حار مع تصاعد التربة في بعض المناطق

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2018/06/07 - 09 : 08 PM
المنامة في 7 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الجمعة سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد التربة في بعض المناطق ومن المتوقع ان يكون مغبر لاحقا.
الرياح : شمالية إلى شمالية غربية من 18 إلى 23 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة احيانا.
وحذرت الارصاد من رياح شديدة السرعة.
ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 4 الى 7 اقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة : العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى : 31 درجة مئوية.
م خ
بنا 1653 جمت 07/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/07 - 22 : 08 PM