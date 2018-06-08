مقتل جنديين باكستانيين جراء انفجار شمال غرب البلاد اسلام آباد في 7 يونيو/ بنا / قتل جنديان من رجال الشرطة الباكستانية وأصيب اثنان آخران جراء انفجار وقع اليوم بالقرب من سيارة للشرطة في منطقة "دير السفلى" شمال غرب باكستان.







وذكرت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة للشرطة بالقرب منها.



ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسئولية تنفيذ الانفجار الذي استهدف الشرطة في "دير السلفى" الذي جاء بعد ساعات من مقتل شرطي وإصابة آخر جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارة للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.



من جهة أخرى أفادت القوات شبه العسكرية المنتشرة في مدينة كراتشي عن مقتل أحد جنودها اليوم خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية على ضواحي مدينة كراتشي.



م خ/س.ي



بنا 1647 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/06/07 - 21 : 08 PM