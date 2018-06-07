القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني: دعم التحالف العربي للشرعية له فضل في تحقيق ‏الانتصارات عدن في 07 يونيو/بنا/ قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد ‏علي المقدشي إن دعم وإسناد دول التحالف العربي الداعمة للشرعية ومشاركتهم في العمليات العسكرية إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ‏بلاده كان له فضل في تحقيق الانتصارات المستمرة ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ‏وفي إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية.‏







وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية إعادة تأسيس وبناء الجيش الوطني ‏اليمني، أن المؤسسة العسكرية اليمنية باتت اليوم في أتم الاستعداد والجهوزية لاستكمال مهام ‏وتلبية تطلعات وآمال الشعب اليمني في استعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله والإنتقال للدولة ‏الاتحادية.‏

وأشار في التصريح الذي بثه موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت، إلى أن الجيش الوطني ‏حقق انجازات جوهرية وقطع شوطاً كبيراً على صعيد إعادة تشكيل المناطق والمحاور ‏العسكرية وإعداد الوحدات المتخصصة وإعادة بناء مؤسسات وهيئات ودوائر وزارة الدفاع.‏



وأكد المسؤول اليمني، أن المؤسسة العسكرية اليمنية ستظل الضامنة لاستكمال دحر ‏الانقلاب الحوثي ومكافحة الإرهاب والتطرف وضمان أمن واستقرار اليمن ودول الجوار ‏والمنطقة وأمن الملاحة الدولية.‏





س.ي



بنا 1646 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/07 - 18 : 08 PM