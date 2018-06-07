وكيل الشؤون الإسلامية يلتقي وكيل وزارة الأوقاف المصرية المنامة في 07 يونيو/ بنا / التقى فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمكتبه مؤخراً بفضيلة الشيخ الدكتور أمين عبدالواجد وكيل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة زيارته مملكة البحرين بناء على دعوة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للمشاركة في الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم الذي أقيم مؤخراً بمركز أحمد الفاتح الإسلامي.

وأكد المفتاح أن مشاركة الدكتور عبدالواجد تأتي تأكيدا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرات التفاهم بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، تعزيزاً للتعاون القائم وتأكيداً على ضرورة تبادل الخبرات في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.



وأكد الدكتور عبد الواجد على ما تتمتع به العلاقات من تطور بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية، مثمناً دور مملكة البحرين وتعاونها في هذا المجال، مشيداً بما تبذله وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين من جهود نوعية لتطوير وتعزيز أطر التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.





ح ب/س.ي/ع ذ



بنا 1438 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/07 - 57 : 05 PM