الرئيس المصري يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

القاهرة في 7 يونيو/بنا/ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.



وكان المهندس مصطفى مدبولي قد تولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال سفر رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل للعلاج بالخارج.



وتقدم شريف إسماعيل باستقالة حكومته للرئيس قبل أيام.



تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي وزيرا للإسكان في حكومتي المهندس إبراهيم محلب عام 2014 واستمر تكليفه بحقيبة الإسكان خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل.





س.ي



بنا 1330 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/06/07 - 48 : 04 PM