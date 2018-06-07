ملك البلاد المفدى يتلقى برقية تعزية من السلطان قابوس

المنامة في 7 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الشقيقة، في وفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



وأعرب جلالة السلطان قابوس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى، مبتهلا إلى المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1308 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/07 - 16 : 04 PM