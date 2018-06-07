ميرزا يستقبل السفير الإيطالي المنامة في 7 يونيو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء، سعادة السيد Domenico Bellato سفير جمهورية ايطاليا المعتمد لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير، مشيداً بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مستعرضا معه أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة وبالأخص مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميغاوات وفرص الاستثمار المتاحة للشركات الايطالية في هذا المشروع والمشاريع الاخرى.



من جانبه أعرب السفير الايطالي عن بالغ سروره للاطلاع على مثل هذا التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مبدياً رغبة الشركات الايطالية في المشاركة في هذه المشاريع بحسب الفرص الممكنة وكذلك تفعيل المزيد من التعاون في تلك المجالات، وتقدم بجزيل شكره وتقديره للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة، مؤكداً استعداده لتعزيز هذا التعاون القائم بما يخدم كافة المصالح والتطلعات.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1303 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/07 - 14 : 04 PM