وزير الداخلية يترأس اجتماع مجلس المرور ويؤكد أهمية تركيب اللوحات الإرشادية الالكترونية في تحقيق السلامة المرورية

المنامة في 7 يونيو / بنا / ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، اجتماع مجلس المرور ، وذلك بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ومعالي الشيخ نايف بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.



وقد رحب معالي الوزير بأعضاء المجلس، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود المخلصة لتعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق ، فيما عبر سعادة وزير التربية والتعليم عن تقديره لدور الإدارة العامة للمرور وشرطة خدمة المجتمع وتعاونهما في تحقيق الأمن والسلامة خلال العام الدراسي.



بعدها بدأ المجلس بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله ، حيث ناقش دور حملات التفتيش على العمالة التي تمارس نقل الركاب من دون رخص ، واطلع على الاشتراطات الفنية لمواقع إيواء المركبات لنشاط تأجير السيارات ، وفي هذا السياق ، أكد معالي وزير الداخلية رئيس المجلس ، ضرورة التزام هذه المواقع باشتراطات الأمن والسلامة وأن تسمح بانسيابية الحركة المرورية مع مراعاة ذلك في تخطيط المناطق والشوارع الرئيسية ومتابعة تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.



وخلال الاجتماع ، قدم وزير المواصلات والاتصالات ، إيجازا حول مشروع القطارات الخفيفة ، وتعيين شركة استشارية عالمية لوضع التصاميم الأولية للمرحلة الأولى من المشروع ، وتحديد نوع التقنية المستخدمة.



من جهته ، استعرض سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، إيجازا حول عدد من المشاريع منها مشروع تطوير تقاطع دوار الساعة في الرفاع الغربي ، والمرحلة الأولى من أنظمة النقل الذكية ، كما تابع مجلس المرور مشروع تركيب اللوحات الإرشادية الالكترونية ، والذي يتم من خلاله عرض رسائل متغيرة لمستخدمي الطريق بواسطة شاشات الكترونية ، مثل رسائل وجود حوادث أو ازدحامات أو رسائل إرشادية أو تحذيرية ، حيث أكد معالي الوزير ، رئيس مجلس المرور ، أهمية هذه اللوحات الإرشادية ودورها في تنبيه سائقي السيارات ، بما يسهم في تحقيق السلامة المرورية.



واطلع مجلس المرور على الإيجاز الذي قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني ، حول مشروع تحديث نموذج النقل ومخطط النقل الاستراتيجي لمملكة البحرين من خلال مساهمته في تطوير الحركة ، وفي هذا السياق أكد معالي وزير الداخلية أهمية مراعاة المستوى العالمي في التخطيط والاهتمام بمواقع عبور المشاة مع الالتزام بالنواحي الأمنية.



وفي نهاية الاجتماع ، أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على متابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات السلامة المرورية ، مشيرا إلى أهمية التواجد الميداني ومستوى الجاهزية على مدار الساعة لمراقبة الحركة المرورية والعمل على انسيابها، والتدخل السريع لفك الاختناقات والتعامل مع الحوادث المرورية وفق القانون.



ع إ ح/ع ع



بنا 1151 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/07 - 01 : 03 PM