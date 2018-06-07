الأمانة العامة للتظلمات تستقبل وفدًا من الضباط الدارسين في دورة الأمن التأسيسية المنعقدة بالأكاديمية الملكية للشرطة المنامة في 7 يونيو / بنا / استقبلت الأمانة العامة للتظلمات في مقرها بضاحية السيف وفدا من الضباط الدارسين في دورة الأمن التأسيسية المنعقدة بالأكاديمية الملكية للشرطة، وذلك في إطار تعزيز الجانب العملي لهؤلاء الضباط من خلال التعرف على آلية العمل أمانة التظلمات ومهامها.



وكان في استقبال الوفد السيد أسامة أحمد العصفور نائب الأمين العام للتظلمات، حيث رحب بهم، وأشار إلى علاقة التعاون المتميزة التي تربط الأمانة العامة للتظلمات والأكاديمية الملكية للشرطة، في مجالات العمل المشترك كافة.



كما قدم نائب الأمين العام للتظلمات لأعضاء الوفد عرضا تعريفيا تضمن مهام واختصاصات أمانة التظلمات ودورها في خدمة الجمهور من خلال تلقي التظلمات أو طلبات المساعدة في مجال عملها، والهادف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، وتضمن العرض كذلك أهم الإحصائيات عن أنشطتها وجهودها بحسب ما ورد في التقارير السنوية التي أصدرتها.



وفي ختام اللقاء تمنى نائب الأمين العام للتظلمات لأعضاء الوفد أن يكونوا قد وجدوا الاستفادة المرجوة من زيارتهم للأمانة العامة للتظلمات، وبما يعزز خبراتهم ومهاراتهم الوظيفية.



ع إ ح/ع ع



بنا 1129 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/07 - 45 : 02 PM