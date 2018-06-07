تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية .. "الإسكان" تبدأ في توزيع الوحدات الجاهزة بمدينة سلمان المنامة في 7 يونيو / بنا / تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تزامناً مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، صرح وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بأن الوزارة بدأت صباح اليوم بتوزيع أكثر من 3000 وحدة سكنية جاهزة بمدينة سلمان على المواطنين المستفيدين بما يتوازى وتسليم مفاتيح وحدات مدينة خليفة.



وقال وكيل الإسكان إن بدء الوزارة اليوم بتشغيل أولى مراحل مدينتي سلمان وخليفة في آنٍ واحد يعكس مدى الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمواطني المملكة، وبتوجيهاتٍ من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبرعاية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرصها على توفير سبل العيش الكريم لهم، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الخدمة الإسكانية.



وتابع الوكيل قائلًا: "بتسارع وتيرة العمل في مدن البحرين الجديدة، نكون قد اقتربنا من تحقيق أمر جلالة الملك السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة الإسكان التي شهدت إنشاء العديد من المدن الإسكانية، ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، مما مكن الوزارة من توفير آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين".



وأشار الشيخ عبدالله بن أحمد إلى أن مدينة سلمان تعد الأكبر عن غيرها من المدن قيد التنفيذ من حيث المساحة وعدد الوحدات، والخدمات المتنوعة، مؤكدًا أنه سوف تبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة ما يقارب 100 ألف نسمة، حيث أن هذه المدينة تتألف من 6 ضواحٍ، موضحًا بأن الوزارة تعكف حالياً على استكمال البنية التحتية، والخدمات الأساسية للأراضي الأخرى بالمدينة، والتي ستشيد عليها المشاريع المستقبلية، مما يتيح سرعة استكمال المدينة.



ع إ ح/ع ع



بنا 1125 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/07 - 45 : 02 PM