معالي وزير الخارجية يستقبل سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية وطني البحرين وأعضاء المجلس المرافقين له‎ المنامة في 7 يونيو / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، السيد فواز سليمان رئيس مجلس إدارة جمعية وطني البحرين وأعضاء مجلس الادارة.

وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بالسيد فواز سليمان وأعضاء مجلس الادارة، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي تقوم بها جمعية وطني البحرين في تعزيز ثقافة الهوية الوطنية، منوهًا معاليه بالمبادرات الرائدة التي تقوم بها الجمعية والتي تسهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، متمنيًا للجمعية دوام التوفيق والنجاح فيما تقوم به من أعمال وجهود وطنية نافعة.



من جانبهم، قام السيد فواز سليمان وأعضاء مجلس الادارة بتسليم معالي وزير الخارجية الرئاسة الفخرية لجمعية وطني البحرين، تقديرًا للدور الكبير الذي يقوم به معاليه في تمثيل مملكة البحرين أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية، معربين عن خالص تقديرهم لدعم معالي وزير الخارجية لأعمال الجمعية، واعتزازهم بالتواصل الدائم مع معاليه والذي يسهم في الارتقاء ببرامج ومشروعات الجمعية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1121 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/07 - 08 : 03 PM