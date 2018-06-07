الرئيس الأفغاني يعلن عن وقف إطلاق النار مع حركة طالبان

كابول في 7 يونيو / بنا / أعلن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني عن وقف إطلاق النار مع متمردي حركة طالبان من اليوم وحتى يوم 20 يونيو، مشيراً إلى أن محاربة الجماعات المسلحة الأخرى مثل تنظيم "داعش" الإرهابي ستستمر.



وقال الرئيس الأفغاني في خطاب بثه التلفزيون المحلي "وقف إطلاق النار هذا فرصة لطالبان حتى تتأمل في أن حملتها العنيفة لا تكتسب تعاطفا بل تتسبب في زيادة النفور منها".



وأضاف "بإعلان وقف إطلاق النار لخصنا قوة الحكومة الأفغانية ورغبة الشعب في حل سلمي للصراع الأفغاني".



ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من حركة طالبان.



ع ع



بنا 1120 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/06/07 - 36 : 02 PM